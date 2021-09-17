Избирательные участки заработали в Кузбассе

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В Кузбассе начали работу избирательные пункты, где 17-19 сентября можно будет проголосовать за депутатов в Госдуму.

На территории Кемеровской области заработали 1 676 постоянных и 19 временных участков, где местные жители смогут определиться с кандидатами. В общей сложности в регионе пройдут 19 избирательных кампаний и почти все они связаны с выборами в Государственную Думу Российской Федерации восьмого созыва.


Кроме того, в этом году сразу в двух городах шахтерского края будет обновлен Совет народных депутатов. Речь идет о Кемерове и Новокузнецке. Довыборы в областной парламент по 22-му округу пройдут в Мысках.


Кузбасские власти обратили внимание граждан, что на всех избирательных участках будут соблюдены меры по противодействию вирусу COVID-19. Так, на входе каждому голосующему измерят температуру, обработают руки антисептиком и выдают средства индивидуальной защиты — маску и перчатки, которые обязательно следует надеть.


Чтобы отдать свой голос гражданину следует в день голосования с паспортом прийти на участок и поставить галочку в бюллетени. Сделать это возможно уже сегодня с пятницы, 17 сентября, и до воскресенья, 19 сентября. В столице Кузбасса в дни выборов (17,18,19 сентября) будут работать 204 избирательных участка – с 8.00 до 20.00.

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

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