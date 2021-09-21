Избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги выборов в горсоветы Кемерова и Новокузнецка

Согласно последним данным, лидерство на выборах в кемеровский горсовет сохраняет политическая партия "Единая Россия" (ЕР), которая в сумме получила 72,77% голосов избирателей в 18 одномандатных округах (в каждом предварительно победила ЕР). Также известно, что представители других партий набрали следующее количество голосов:

КПРФ - 9,5%;

"Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) - 7,7%;

ЛДПР - 5,9%.

Из числа проверенных бюллетеней 11 136 были признаны недействительными, а 258 969 — действительными.

Что касается Новокузнецка, то здесь "Единая Россия" получила 60,48% голосов и заняла лидирующую позицию в 17 округах из 18 (в одном большинство голосов получил представитель СРЗП). Распределение голосов по остальным партиям выглядит следующим образом:

ЛДПР — 14,43%;

"Справедливая Россия — За правду" — 12,02%,;

КПРФ — 9,85%.

В южной столице Кузбасса недействительными оказались 7 092 бюллетеня, еще 213 185 - действительны.

Напомним, ранее сообщалось, что на некоторых избирательных участках в Кузбассе голоса были аннулированы.