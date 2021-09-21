Избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги выборов в горсоветы Кемерова и Новокузнецка

0
Фото:  

Стали известны предварительные результаты выборов депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов седьмого созыва и депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.

Согласно последним данным, лидерство на выборах в кемеровский горсовет сохраняет политическая партия "Единая Россия" (ЕР), которая в сумме получила 72,77% голосов избирателей в 18 одномандатных округах (в каждом предварительно победила ЕР). Также известно, что представители других партий набрали следующее количество голосов:

  • КПРФ - 9,5%;
  • "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) - 7,7%;
  • ЛДПР - 5,9%.

Из числа проверенных бюллетеней 11 136 были признаны недействительными, а 258 969 — действительными.


Что касается Новокузнецка, то здесь "Единая Россия" получила 60,48% голосов и заняла лидирующую позицию в 17 округах из 18 (в одном большинство голосов получил представитель СРЗП). Распределение голосов по остальным партиям выглядит следующим образом:

  • ЛДПР — 14,43%;
  • "Справедливая Россия — За правду" — 12,02%,;
  • КПРФ — 9,85%.

В южной столице Кузбасса недействительными оказались 7 092 бюллетеня, еще 213 185 - действительны.


Напомним, ранее сообщалось, что на некоторых избирательных участках в Кузбассе голоса были аннулированы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29173

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined