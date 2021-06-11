Избиение людей у кемеровского ночного клуба попало на камеру

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В кузбасской столице очевидцы запечатлели инцидент, произошедший около ночного клуба в Рудничном районе города. По словам местных жителей, драки там происходят регулярно.

Кемеровчане опубликовали в социальных сетях видео, сделанное на улице Ногинской, 10б. Автор ролика отметил, что в этом здании расположен ночной клуб, возле которого на постоянной основе случаются драки.


В этот раз поверженными оказались сразу несколько человек. На кадрах видно, что около машины на земле лежат трое мужчин. По очереди к ним подходит агрессор, который пытается нанести еще удары, уже не сопротивляющимся людям. Через некоторое время окружающие приводят избитых в чувство и помогают сесть в машину.


По словам автора видео, такие разборки происходят постоянно. Местные жители жаловались властям, в различные органы, неоднократно вызывали полицию, однако заведение продолжает работать.

Видео: Инцидент Кузбасс

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