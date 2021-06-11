Избиение людей у кемеровского ночного клуба попало на камеру

Кемеровчане опубликовали в социальных сетях видео, сделанное на улице Ногинской, 10б. Автор ролика отметил, что в этом здании расположен ночной клуб, возле которого на постоянной основе случаются драки.

В этот раз поверженными оказались сразу несколько человек. На кадрах видно, что около машины на земле лежат трое мужчин. По очереди к ним подходит агрессор, который пытается нанести еще удары, уже не сопротивляющимся людям. Через некоторое время окружающие приводят избитых в чувство и помогают сесть в машину.

По словам автора видео, такие разборки происходят постоянно. Местные жители жаловались властям, в различные органы, неоднократно вызывали полицию, однако заведение продолжает работать.