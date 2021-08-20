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"Из Израиля с любовью": J. Seven выступит на кемеровской сцене

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В Государственной филармонии Кузбасса состоится концерт романтической саксофонной музыки в исполнении J.Seven. Это не джаз, это музыка любви!

J.Seven - музыкант-мультиинструменталист, который помимо владения саксофоном, являющегося его приоритетным инструментом, также играет на испанской гитаре, блокфлейте и барабанах.


Он отличается своей активной манерой, артистизмом и неординарным поведением на сцене. Несмотря на то, что в руках у него один из сложнейших инструментов, он двигается, выходит в зал, танцует и во время игры на саксофоне общается со зрителем.


На сцене прозвучат произведения Джорджа Майкла, Джо Дассена, Стиви Уандера, Эннио Морриконе, Раймонда Паулса, Муслима Магомаева и др.


28 сентября, вторник, 19:00
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