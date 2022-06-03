Июньский град побил урожай кузбасских садоводов

В СНТ "Сотники", что расположен в Новокузнецке, летний град побил все растения в огородах садоводов. Фотографии с твердыми июньскими осадками один из местных жителей разместил в сообществе во "ВКонтакте".

На кадре видно, что по размеру градинки не велики, однако ими оказались засыпаны все грядки, что, вероятно, причинило не малый вред посадкам граждан.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в Кемеровской области на текущей неделе продолжится похолодание.