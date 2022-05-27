Июнь принесет в Кузбасс дожди и похолодание

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Специалисты спрогнозировали погоду на начало лета в Кемеровской области.

Синоптики рассказали, что с 23 мая в Кузбассе началось незначительное похолодание. Причиной этому стал ветер. Уже с 29 мая холодный атмосферный фронт начнет менять погоду, что скажется на температуре в первом месяце лета.


Ожидается, что в первые дни июня столбики термометров будут держаться в пределах от +20 до +25°С. При этом на территории области начнутся дожди. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на Кемеровский гидрометцентр.


Специалисты также отметили, что в целом прогнозируемая погода в июне будет более характерна для мая. Примечательно, что погоду в мае этого года синоптики сравнили с июльской.


Ранее редакция AVOKADO приводила подробный прогноз на ближайшие несколько дней.

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