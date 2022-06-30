Июль в Кузбассе начнется с дождей и похолодания

Согласно актуальной информации Кемеровского гидрометцентра, завтра, 1 июля, температура в Кузбассе опустится до +8,+13°C ночью. Днем потеплеет до +18,+23°C. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 17. Переменная облачность, ночью ожидаются дожди и грозы. Днем преимущественно без осадков.

Ночью в субботу столбики термометров покажут +7,+12°C, днем поднимутся до +18,+23°C. Ветер сменится на западный, его скорость останется прежней. Местами пройдут небольшие дожди.

В воскресенье, 3 июля, ночью ожидается до +8,+13°C. В дневное время воздух прогреется до +20,+25°C. Ветер юго-западный. Его скорость составил от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 12. Переменная облачность, преимущественно без осадков.