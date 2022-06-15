Ивовая аллея появится в кемеровском парке Жукова после реконструкции

Набережная реки Искитимки, протекающей в границах кемеровского парка Победы имени Жукова, преобразится после реконструкции. Планируется, что на береговой линии будет выравнен рельеф, появится газон и ивовая аллея. Кроме того, рабочие установят лавочки с подсветкой.

Сейчас работы идут одновременно во всем парке. Специалисты завершили создание основания для стелы "Город трудовой доблести" и в ближайшее время приступят к укладке тротуарной плитки, сообщили в администрации Кемерова.

При этом отмечается, что на территории парка Победы станет больше зелени: к уже существующим посадкам добавятся новые декоративные растения.