Итальянские ученые перечислили защищающие организм от вируса COVID-19 витамины

Так, зарубежные специалисты заверили, что витамины группы С и D, а также мелатонин, цинк способны снизить риск заболевания CoViD-19 в тяжелой форме. Такой вывод они сделали после проведения исследований, которые проводились в течение полугода и позволили выявить оптимальную для организма дозировку витаминного комплекса.

– Ежедневно следует принимать один-два грамма аскорбиновой кислоты (витамина С), являющейся хорошим антиоксидантом. Что касается витамина D, то его можно принимать как ежедневно, так и один раз в месяц. По нашему мнению, оптимальным решением представляется единовременное употребление 50 000 МЕ (международных единиц) этого вещества в месяц, причем предпочтительно на полный желудок, — заявил член научно-технического комитета по коронавирусной инфекции при региональном правительстве Сицилии профессор медицины Сальваторе Коррао.

Кроме того, эксперт добавил, что для поддержания иммунитета человеку необходимо принимать от 6 до 10 миллиграммов мелатонина.