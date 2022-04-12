История о съеденном щенке в Кузбассе оказалась фейковой

Пользователи в Сети рассказали о многодетной матери с поселка Старобочаты, которая находясь в состоянии алкогольного опьянения, якобы, украла щенка. А после этого и вовсе скормила его своему алабаю.
Информация быстро разлетелась по Интернету и представители региональной полиции поспешили опровергнуть инцидент.
– В Беловском муниципальном округе полицейские нашли и вернули хозяйке пропавшего щенка, – передали стражи порядка.
Напомним, ранее соцсети передали, что мать троих детей из Кузбасса скормила сбежавшего щенка собаке.
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