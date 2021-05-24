Историк моды Александр Васильев вручил подарок Валентине Матвиенко на выставке в Кемерове

0
Фото:  

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, прибывшая в Кузбасс с рабочим визитом, посетила выставку, созданную телеведущим и модельером Александром Васильевым. На ней же организатор подарил спикеру Совфеда свою книгу.

В понедельник, 24 мая, в рамках II Женского форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19" в Кемерове была открыта выставка женской летней моды, организатором которой является известный модельер Александр Васильев. Ее же посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.


На ней, рассказывая о моде, организатор решил сделать подарок Матвиенко. В качестве него он вручил спикеру Совфеда книгу о модных трендах России XX века, которая была выпущена им же еще в 2008 году. Подарок забрал телохранитель гостьи Кемеровской области.


Напомним, что с 24 по 25 мая в Кемерове проходит выездная сессия Евразийского женского форума. В его рамках также ранее в качестве спикера выступил известный австралийский оратор. Новость, содержащая рассказ с его выступления, публиковалась на нашем сайте.

Видео: VSE42.Ru

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25355

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined