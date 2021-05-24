Историк моды Александр Васильев вручил подарок Валентине Матвиенко на выставке в Кемерове

В понедельник, 24 мая, в рамках II Женского форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19" в Кемерове была открыта выставка женской летней моды, организатором которой является известный модельер Александр Васильев. Ее же посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На ней, рассказывая о моде, организатор решил сделать подарок Матвиенко. В качестве него он вручил спикеру Совфеда книгу о модных трендах России XX века, которая была выпущена им же еще в 2008 году. Подарок забрал телохранитель гостьи Кемеровской области.

Напомним, что с 24 по 25 мая в Кемерове проходит выездная сессия Евразийского женского форума. В его рамках также ранее в качестве спикера выступил известный австралийский оратор. Новость, содержащая рассказ с его выступления, публиковалась на нашем сайте.