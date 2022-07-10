Историческое ограждение появилось в центре Кемерова

По данным кемеровских властей, рабочие еще вчера 9 июля взялись за установку ограждения на ремонтируемой аллее по улице Кирова. Глава города Илья Середюк отметил, что ранее объект находился на этих же местах не один десяток лет и поэтому его заслуженно можно назвать историческим.

Стоит отметить, что ранее ограждение было отправлено на реставрацию.



Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти кузбасской столицы рассказали о реконструкции популярного места прогулок в Центральном районе города.