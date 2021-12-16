Стражи закона указали, что стихийная свалка была замечена в Новокузнецке в районе памятника федерального значения "Пантеон могила М.К.Курако".
В настоящий момент руководителю администрации центрального района города внесено постановление с требованием устранить нарушения закона. В результате несанкционированная свалка ликвидирована с исторического места.
Михаил Курако — это российский металлург и основатель школы российских доменщиков. Его именем в южной столице Кузбасса назван проспект. Скончался уроженец Белоруссии в Новокузнецке в 1920 году.
Фото: Прокуратура Кузбасса
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