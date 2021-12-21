Источник раскрыл новые детали ДТП с автомобилем Сергея Цивилева

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Подробности происходившего в машине губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в момент аварии появились в СМИ.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев находился на заднем сидении служебного минивэна "Mercedes", когда тот попал в ДТП на кузбасской трассе. После столкновения губернатора выбросило вперед, из-за чего он получил незначительные повреждения. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.


Медики осмотрели Сергея Цивилева на месте, после чего он пересел в машину сопровождения и продолжил движение.


Напомним, об аварии с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса стало известно 21 декабря. Власти подтвердили информацию и раскрыли подробности ДТП.

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