Источник раскрыл новые детали ДТП с автомобилем Сергея Цивилева

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев находился на заднем сидении служебного минивэна "Mercedes", когда тот попал в ДТП на кузбасской трассе. После столкновения губернатора выбросило вперед, из-за чего он получил незначительные повреждения. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Медики осмотрели Сергея Цивилева на месте, после чего он пересел в машину сопровождения и продолжил движение.

Напомним, об аварии с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса стало известно 21 декабря. Власти подтвердили информацию и раскрыли подробности ДТП.