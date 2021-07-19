Исследователи в России начали работать над созданием биочипа для диагностики COVID-19

0
Фото:  

Специалисты в РФ смогут распознавать наличие заболевания коронавирусом при помощи биочипа. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Следуя информации, представленной на официальном сайте надзорного ведомства, соответствующей разработкой занимаются специалисты Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной. К текущему моменту известно, что специалисты ведут работы, которые направлены на создание прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, спровоцировать возникновение которых мог и вирус SARS-CoV-2.

- Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа, - уточнили в сообщении.

Напомним, что накануне медики раскрыли данные по суточной заболеваемости COVID-19 в Кузбассе. В сводке также представлено количество погибших за минувшие 24 часа горожан, лечившихся от коронавируса.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27173

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined