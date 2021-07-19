Исследователи в России начали работать над созданием биочипа для диагностики COVID-19

Следуя информации, представленной на официальном сайте надзорного ведомства, соответствующей разработкой занимаются специалисты Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной. К текущему моменту известно, что специалисты ведут работы, которые направлены на создание прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, спровоцировать возникновение которых мог и вирус SARS-CoV-2.

- Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа, - уточнили в сообщении.

Напомним, что накануне медики раскрыли данные по суточной заболеваемости COVID-19 в Кузбассе. В сводке также представлено количество погибших за минувшие 24 часа горожан, лечившихся от коронавируса.