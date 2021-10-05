Испугавшийся гнева жены кузбассовец сообщил о выдуманном преступлении

По информации следствия, 43-летний житель Анжеро-Судженска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал с мостика над речкой и потерял в воде мобильный телефон. Решив, что при падении он лишился и денег на покупку автомобиля, которые по предположению мужчины находились в кармане, кузбассовец сообщил в полицию о том, что стал жертвой грабителей. Причина такого поступка заключалась в том, что мужчина испугался гнева своей жены.

Через несколько дней кузбассовец понял, что сам оставил деньги у родственников, к которым приходил в гости.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Максимальное наказание по этой статье составляет два года лишения свободы.