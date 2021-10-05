Испугавшийся гнева жены кузбассовец сообщил о выдуманном преступлении

0
Фото:  

Житель Кемеровской области заявил о преступлении, которое выдумал, чтобы не провоцировать жену на скандал.

По информации следствия, 43-летний житель Анжеро-Судженска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал с мостика над речкой и потерял в воде мобильный телефон. Решив, что при падении он лишился и денег на покупку автомобиля, которые по предположению мужчины находились в кармане, кузбассовец сообщил в полицию о том, что стал жертвой грабителей. Причина такого поступка заключалась в том, что мужчина испугался гнева своей жены.


Через несколько дней кузбассовец понял, что сам оставил деньги у родственников, к которым приходил в гости.


В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Максимальное наказание по этой статье составляет два года лишения свободы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29745

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined