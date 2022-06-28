Испражняющиеся на улицах коровы возмутили жителей города в Кузбассе

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Жители Кемеровской области пожаловались на пасущийся без присмотра скот.

О проблеме сообщил житель Березовского. В одном из пабликов "ВКонтакте" горожанин выразил возмущение тем, что на улицах гуляют коровы. При этом животные испражняются и шумят, что доставляет неудобство березовчанам.

‒ Весь город в какахах и ссанье, сколько будет продолжаться? На улице постоянно орут что коровы, что гудки у машин. Может пора начинать проявлять инициативу и взять всех коров к себе на содержание? ‒ высказался кузбассовец.

Комментаторы предположили, что хозяева животных выпускают их в город, чтобы не платить пастуху.


Ранее в Кемеровской области гулявшие без присмотра коровы напали на женщину с детьми, в результате чего две девочки пострадали.

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