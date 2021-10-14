Исправительная колония в Кузбассе получила штраф из-за нарушающего закон отношения к труду осужденных

0
Фото:  

Суд в Кемеровской области оштрафовал исправительную колонию, однако представители учреждения попытались обжаловать решение. Причиной наказания стало нарушение охраны труда осужденного.

Как сообщается, в июне текущего года по инициативе главного государственного инспектора труда Кузбасса исправительная колония №1 в Мариинске к административной ответственности. Причиной стало то, что одного из осужденных допустили к оплачиваемому труду без обязательного предварительного медосмотра. В результате учреждению был назначен штраф в размере 110 тысяч рублей.


Позже представители колонии попытались обжаловать решение суда. Они сослались на то, что труд осужденных не относится к обычным трудовым отношениям, поэтому не подпадает под действие соответствующих законов. Суд в свою очередь отметил, что привлечение осужденных к работе регулируется уголовно-исполнительным и трудовым законодательством, что обязывает колонию проводить медосмотры.


В результате в обжаловании учреждению было отказано, однако суд принял во внимание имущественное и финансовое положение исправительной колонии, поэтому снизил сумму штрафа до 55 тысяч рублей, сообщает официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30063

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined