Исправительная колония в Кузбассе получила штраф из-за нарушающего закон отношения к труду осужденных

Как сообщается, в июне текущего года по инициативе главного государственного инспектора труда Кузбасса исправительная колония №1 в Мариинске к административной ответственности. Причиной стало то, что одного из осужденных допустили к оплачиваемому труду без обязательного предварительного медосмотра. В результате учреждению был назначен штраф в размере 110 тысяч рублей.

Позже представители колонии попытались обжаловать решение суда. Они сослались на то, что труд осужденных не относится к обычным трудовым отношениям, поэтому не подпадает под действие соответствующих законов. Суд в свою очередь отметил, что привлечение осужденных к работе регулируется уголовно-исполнительным и трудовым законодательством, что обязывает колонию проводить медосмотры.

В результате в обжаловании учреждению было отказано, однако суд принял во внимание имущественное и финансовое положение исправительной колонии, поэтому снизил сумму штрафа до 55 тысяч рублей, сообщает официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.