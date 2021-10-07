Испортившие выставленный на стенде автомобиль молодые кузбассовцы попали на видео

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен акт вредительства, совершенный в Ленинске-Кузнецком. На кадрах видно, что несколько молодых людей подошли к новому автомобилю марки Lada, выставленному на стенде, и попытались открыть двери. Когда у злоумышленников не получилось осуществить задуманное, они пробили автомобилю шины и скрылись.

Автор поста сообщил, что инцидент произошел в ночь с 30 июня на 1 июля 2021 года, однако нарушители закона до сих пор не привлечены к ответственности.

Местные жители в комментариях возмутились действиями злоумышленников и задались вопросом о наличии охранника рядом с выставленным автомобилем.