Испортившие выставленный на стенде автомобиль молодые кузбассовцы попали на видео

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Жители Кемеровской области повредили выставленный на стенде автомобиль. Инцидент сняла камера видеонаблюдения.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен акт вредительства, совершенный в Ленинске-Кузнецком. На кадрах видно, что несколько молодых людей подошли к новому автомобилю марки Lada, выставленному на стенде, и попытались открыть двери. Когда у злоумышленников не получилось осуществить задуманное, они пробили автомобилю шины и скрылись.


Автор поста сообщил, что инцидент произошел в ночь с 30 июня на 1 июля 2021 года, однако нарушители закона до сих пор не привлечены к ответственности.


Местные жители в комментариях возмутились действиями злоумышленников и задались вопросом о наличии охранника рядом с выставленным автомобилем.

Видео: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

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