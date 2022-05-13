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Испортившие скульптуры вандалы разозлили жителей кузбасского города

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Прокопчане возмутились действиями неизвестных, которые сломали фигуры в городском сквере.

Жители Прокопьевска сообщили в социальных сетях, что скульптуры в сквере на Ясной Поляне подверглись действиям вандалов. На снимках, выложенных горожанами, видно, что фигуры серьезно повреждены: на них имеются трещины, а одна из скульптур лишилась руки.

‒ На сегодняшний день стоит проблема реставрации! И не просто потертости! Там с большими усилиями была испорчена скульптура, а она из бетона и армирована! <...> Почему такое отношение? Неужели нравится сидеть среди руин? ‒ выразили свое негодование прокопчане.

Также кузбассовцы отметили, что родителям следует уделять больше внимания воспитанию подрастающего поколения. Комментаторы согласились с этим и также выразили недовольство действиями неизвестных, испортивших фигуры.

Фото:  
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