Испортившие скульптуры вандалы разозлили жителей кузбасского города

Жители Прокопьевска сообщили в социальных сетях, что скульптуры в сквере на Ясной Поляне подверглись действиям вандалов. На снимках, выложенных горожанами, видно, что фигуры серьезно повреждены: на них имеются трещины, а одна из скульптур лишилась руки.

‒ На сегодняшний день стоит проблема реставрации! И не просто потертости! Там с большими усилиями была испорчена скульптура, а она из бетона и армирована! <...> Почему такое отношение? Неужели нравится сидеть среди руин? ‒ выразили свое негодование прокопчане.



Также кузбассовцы отметили, что родителям следует уделять больше внимания воспитанию подрастающего поколения. Комментаторы согласились с этим и также выразили недовольство действиями неизвестных, испортивших фигуры.