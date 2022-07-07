О проблеме сообщили в социальных сетях жители Ленинска-Кузнецкого. Горожан взволновало состояние реки Иня. Кузбассовцы рассказали, что от водоема чувствуется неприятный запах, и предположили, что в реку происходят выбросы.

– ...очень грязная вода и воняет, что-то в нее спускают. <...> Всю природу <...> испоганили, – посетовали ленинск-кузнечане.

Комментаторы поддержали авторов поста и отметили, что реку "год за годом убивают". При этом жители региона рассказали, что не некоторых участках Иня несет чистую воду и не пахнет.