Испарения с реки привели к образование мощного тумана над Томью в Кемерове

В социальных сетях жительница областного центра опубликовала видеозапись с густым туманом, который накануне застелил главную водную артерию Кузбасса.

– С реки поднимается какая-то дымка, а так все ясно, ветра нет, дым столбом, – поделилась кемеровчанка в своих соцсетях.

При этом в комментариях подписчики сообщества, где появилась публикация, выразили мнение, что туманное облако выглядит достаточно красиво и придает загадочности пейзажу.

Корреспондент интернет-журнала AVOKADO связался с кемеровскими синоптиками для прояснения ситуации с образованием дымки. Специалисты рассказали, что природное явление обусловлено отсутствием ветра на территории региона и испарениями с реки. Они также отметили, что сейчас в области наблюдается ухудшение видимости, чему способствуют обильные осадки.

Со слов собеседницы, в скором времени в Кузбасс нагрянут морозы. Снижение температур следует ожидать после 24 декабря.