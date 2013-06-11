Искусство аэрографии: деньги из воздуха?

Теперь, пробежав с утра по парку Жукова – пока спит маленькая дочка, и не ушёл на работу супруг – Виктория начинает заниматься аэрографией. Хобби превратилось в бизнес, а как это произошло, мы расскажем нашим читателям.
— Честно говоря, когда шла на встречу с Вами, представляла, что, если не подъезд, то стены Вашего жилья уж наверняка украшают невообразимо-чудесные картины…
— Посмотрите, какой простор для творчества, - улыбается Виктория. – Мы недавно купили эту просторную, крупногабаритную квартиру, практически превратили её в студию, правда ремонт не совсем завершён, и самое интересное ещё впереди.Я успела, буквально на последнем месяце беременности, оформить кухонную зону. А недавно, дожидаясь дома супруга, покорявшего горные вершины, нарисовала его портрет в коридоре.
— Виктория, расскажите, с чего же всё начиналось? Как появилась идея заняться аэрографией?
— Я с детства любила рисовать. Но это было лишь увлечением, скорее, для души. Меня всегда привлекал уличный андеграунд, рисунки были некой социальной направленности.
И уже позже, окончив факультет филологии и журналистики КемГУ (я очень люблю литературу), работая секретарём в крупной холдинговой компании, я решила поступить в художественную школу. Благодаря моим рисункам, которые увидели преподаватели, вечернее обучение длилось лишь год. И вот потом, будучи в декретном отпуске, я стала учиться в арт-студии аэрографии «Брайт».
— Что это за школа?
— Во-первых, это единственная студия, профессионально обучающая аэрографии в нашем городе, и вообще за Уралом. Во-вторых, к каждому ученику – индивидуальный подход: можно самому выбрать удобное время для занятий. У меня муж вечерами или на выходных оставался с ребёнком, а я ходила на курсы.
— Если за плечами есть художественная школа и, вообще, у человека огромный талант, аэрографии научиться легко?
— Можно даже не уметь рисовать, и специальное образование вовсе не обязательно. Главное - научиться владеть инструментом. И, конечно, желание.
— Но ведь это тоже искусство? Мне кажется, неважно, кистью рисуешь или аэрографом, непросто сотворить вот такое произведение, как, например, Ваш «Бруклинский мост»?
— Аэрограф и заменяет мне обычную кисть. Нажатие рычажка (триггера) включает подачу воздуха, а его одновременное оттягивание постепенно добавляют краску. Регулируя движения триггера, вы можете нарисовать очень четкую тонкую линию (аэрограф близко к рисунку и оттягивание триггера минимальное), или залить краской фон (инструмент дальше, триггер оттягивается сильнее). Главное почувствовать инструмент и довести действия до автоматизма.
Обучение аэрографии начинается с простейшего: на первых занятиях в арт-студии «Брайт» мы рисовали палочки, кружочки. Первая работа на планшете – конус и шар.
— А первая картина, которую Вы нарисовали?
— Я не захотела идти по простому пути и выбрала сразу сложный рисунок: по количеству цветов, по объёму. Это работа «Игуана». Нашла фотографию интересной ящерицы в интернете, распечатала, сделала трафарет, - Виктория показывает фотографии.
— Все картины рисуются с помощью трафарета?
— Это позволяет очень сэкономить время, которое, как известно – деньги.
— А сколько всего времени уходит на картину?
— На игуану было потрачено почти два месяца, но это с учётом того, что рисовала я в основном 2-3 часа вечером в будние дни или, когда удавалось, на выходных.
— Глядя на готовую картину, трудно посчитать, сколько же красок было использовано.
— Здесь очень много цветов. А начинается всё с того, что поверхность с трафаретом мы припыляем жидко разведенными красками, рисуем фон, обозначаем главные элементы рисунка и пятнами наносим основные цвета. И уже от пятна идём к деталям...
— Как будто вначале всё в какой-то дымке, а потом вдруг туман рассеялся…
— Ещё ярче, и даже теплее выглядит рисунок, когда поверхность отшлифована и отполирована. Это уже на этапе завершения работы, когда аэрограф можно отложить в сторону.
— Расписать яркими красками можно любой предмет: стены, автомобиль, мотоцикл, телефон, а на чём ещё Вы рисовали?
— Однажды подруга попросила меня обновить ей кожаный жилет: так появился мой первый нарисованный кот, а потом, учитывая пожелание клиентки, я нарисовала лисичку. Разукрашивала и ноутбук, превратив обычную серую поверхность в колоритную картинку с индейцем (опять же исходила из вкусов заказчика). А тотемы, окружающие индейца, вообще срисовала с лыж супруга. По-моему, неплохо вышло.
— Получается, что можно выбрать любую картинку, фотографию, свой портрет, да всё, что угодно, и получить вот такой великолепный глянец? А как насчёт конкуренции со стороны фирм, печатающих на любой поверхности, это ведь быстрее и дешевле?
— Картины, написанные в технике аэрография, в единственном экземпляре, сами по себе уникальны - это ручная работа. Именно в этом их ценность. Мои работы люди увидели в социальной сети и стали поступать заказы.
— Кстати, о ценности? Сколько стоит такая красота?
— Цена картины зависит от сложности работы, объёма и определяется сугубо индивидуально. Вот, например, мой первый заказ – «Зимний пейзаж» - стоил 6000 рублей, а «Бруклинский мост» - 12000. «Пейзаж» заказчица подарила на день рождения своему другу, картина была нарисована очень быстро, и уже давно украшает его гостиную. «Бруклинский мост» - пока мой самый крупный заказ – я сделала недавно, и со дня на день картина окажется у своей владелицы.
— Реально ли своё увлечение рисованием превратить в бизнес, и получать стабильную прибыль?
— Почему бы и нет. Ведь с помощью аэрографии можно создать неповторимый интерьер, расписать любую поверхность. Я не останавливаюсь лишь на рисовании картин. Планирую заняться либо дизайном одежды, сочетая аэрографию и другие виды декора, либо аэрографией на автомобилях, ставшей в последнее время столь популярной и пользующейся спросом. Вместе со мной в арт-студии «Брайт» учился мужчина, который решил заняться аэрографией лишь затем, чтобы самому разрисовать свою машину. Этого он не мог доверить никому. У меня уже есть желающие, свой автомобиль (Вика ездит на Лада 2113 – прим. ред.) тоже сделаю ярче, это вопрос времени.
— Да… это только говорят «сидеть в декрете». Вы, по-моему, даже и присесть не успеваете, только за планшет, скорее всего. Откуда силы берутся?
— Мне помогает спорт: нет времени останавливаться, хочется двигаться, развиваться, достичь большего. А супруг во всём меня поддерживает: он – моя крепость и опора. И, конечно, родители, которым я безгранично благодарна за помощь.
Что нужно, чтобы зарабатывать на аэрографии, по мнению нашей героини?
- Самое главное – желание рисовать. Хорошо, когда есть способности к рисованию, ещё лучше – художественное образование.
- Окончить художественную школу можно в любом возрасте, обучение легко совместить с основным видом деятельности. Стоит вечернее обучение – примерно 800 рублей в месяц (минимальный срок обучения для самых талантливых - год).
- Чтобы научиться искусству аэрографии, нужны специальные курсы, где обучат владеть необходимым инструментом и дадут путёвку в жизнь – сертификат, базовые знания и навыки. Курс обучения в школе аэрографии займёт 1 - 2 месяца, если посещать студию каждый день, рисуя около 6 часов. Но, если вы работаете или учитесь, и посещаете занятия только в вечернее время, то срок обучения может продлиться до полугода. Стоимость составит 20 тысяч рублей.
- Как и в любом деле – постараться обзавестись как можно большим числом связей, продвигать себя в социальных сетях – чтобы появлялись заказы.
- Желательно иметь свободное время, так как на изготовление одной картины уходит 1-2 недели: изготовление трафарета, сам процесс рисования, покрытие лаком и полирование. Если заниматься аэрографией на ноутбуке или детали автомобиля, то понадобится 1-2 дня для подготовки поверхности к рисованию: шлифования и грунтовки. И обязательно нужно оставлять в запасе несколько дней на случай возникновения форс-мажорных ситуаций.
Автор: Екатерина Лебедева
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