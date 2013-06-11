Искусство аэрографии: деньги из воздуха?

Теперь, пробежав с утра по парку Жукова – пока спит маленькая дочка, и не ушёл на работу супруг – Виктория начинает заниматься аэрографией. Хобби превратилось в бизнес, а как это произошло, мы расскажем нашим читателям.

— Честно говоря, когда шла на встречу с Вами, представляла, что, если не подъезд, то стены Вашего жилья уж наверняка украшают невообразимо-чудесные картины…

— Посмотрите, какой простор для творчества, - улыбается Виктория. – Мы недавно купили эту просторную, крупногабаритную квартиру, практически превратили её в студию, правда ремонт не совсем завершён, и самое интересное ещё впереди.Я успела, буквально на последнем месяце беременности, оформить кухонную зону. А недавно, дожидаясь дома супруга, покорявшего горные вершины, нарисовала его портрет в коридоре.

— Виктория, расскажите, с чего же всё начиналось? Как появилась идея заняться аэрографией?

— Я с детства любила рисовать. Но это было лишь увлечением, скорее, для души. Меня всегда привлекал уличный андеграунд, рисунки были некой социальной направленности.

И уже позже, окончив факультет филологии и журналистики КемГУ (я очень люблю литературу), работая секретарём в крупной холдинговой компании, я решила поступить в художественную школу. Благодаря моим рисункам, которые увидели преподаватели, вечернее обучение длилось лишь год. И вот потом, будучи в декретном отпуске, я стала учиться в арт-студии аэрографии «Брайт».

— Что это за школа?

— Во-первых, это единственная студия, профессионально обучающая аэрографии в нашем городе, и вообще за Уралом. Во-вторых, к каждому ученику – индивидуальный подход: можно самому выбрать удобное время для занятий. У меня муж вечерами или на выходных оставался с ребёнком, а я ходила на курсы.

— Если за плечами есть художественная школа и, вообще, у человека огромный талант, аэрографии научиться легко?

— Можно даже не уметь рисовать, и специальное образование вовсе не обязательно. Главное - научиться владеть инструментом. И, конечно, желание.

— Но ведь это тоже искусство? Мне кажется, неважно, кистью рисуешь или аэрографом, непросто сотворить вот такое произведение, как, например, Ваш «Бруклинский мост»?

— Аэрограф и заменяет мне обычную кисть. Нажатие рычажка (триггера) включает подачу воздуха, а его одновременное оттягивание постепенно добавляют краску. Регулируя движения триггера, вы можете нарисовать очень четкую тонкую линию (аэрограф близко к рисунку и оттягивание триггера минимальное), или залить краской фон (инструмент дальше, триггер оттягивается сильнее). Главное почувствовать инструмент и довести действия до автоматизма.

Обучение аэрографии начинается с простейшего: на первых занятиях в арт-студии «Брайт» мы рисовали палочки, кружочки. Первая работа на планшете – конус и шар.

— А первая картина, которую Вы нарисовали?

— Я не захотела идти по простому пути и выбрала сразу сложный рисунок: по количеству цветов, по объёму. Это работа «Игуана». Нашла фотографию интересной ящерицы в интернете, распечатала, сделала трафарет, - Виктория показывает фотографии.