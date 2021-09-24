Искусственный интеллект начнет искать социально опасных детей в России

Организация Росмолодежи получит более 1,6 миллиарда рублей на разработку и запуск новой системы. Она автоматически будет собирать базу с информацией о подозрительных темах, которые потенциально могут побудить детей к опасным для жизни и здоровья действиям.

Речь идет о программном обеспечении для анализа письменных работ учащихся, а также интересах в Сети. Будут выявлять "склонности к социально опасному и деструктивному поведению", темы, связанные с суицидом, распространением криминальной субкультуры, кибербуллингом, интересом к убийствам и другими жестокими вещами.

Нейросети будут выявлять потенциально опасные аккаунты в автоматическом режиме, а наиболее активные в деструктивных темах попадут к специалистам, пишет РБК.

Напомним, в Перми первокурсник ворвался в вуз и устроил массовый расстрел. Жертвами стали шесть человек, еще 43 пострадали. Сам стрелок был обезврежен ответным огнем от правоохранителя, попал в больницу, где ему ампутировали ногу. Недавно его состояние улучшилось.