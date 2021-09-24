Искусственный интеллект начнет искать социально опасных детей в России

0
Фото:  

В России начнут выявлять школьников и студентов, которые проявляют нездоровый интерес к массовым убийствам и опасным темам. Такие разработки профинансируют после череды трагедий, в том числе и со стрельбой в пермском университете.

Организация Росмолодежи получит более 1,6 миллиарда рублей на разработку и запуск новой системы. Она автоматически будет собирать базу с информацией о подозрительных темах, которые потенциально могут побудить детей к опасным для жизни и здоровья действиям.


Речь идет о программном обеспечении для анализа письменных работ учащихся, а также интересах в Сети. Будут выявлять "склонности к социально опасному и деструктивному поведению", темы, связанные с суицидом, распространением криминальной субкультуры, кибербуллингом, интересом к убийствам и другими жестокими вещами.


Нейросети будут выявлять потенциально опасные аккаунты в автоматическом режиме, а наиболее активные в деструктивных темах попадут к специалистам, пишет РБК.


Напомним, в Перми первокурсник ворвался в вуз и устроил массовый расстрел. Жертвами стали шесть человек, еще 43 пострадали. Сам стрелок был обезврежен ответным огнем от правоохранителя, попал в больницу, где ему ампутировали ногу. Недавно его состояние улучшилось.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29315

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined