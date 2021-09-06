Искусственное землетрясение произошло в кузбасском городе

В понедельник, 6 сентября, в 15:25 по местному времени произошло сейсмособытие на территории Прокопьевска в районе городской улицы Крупенникова, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы СО РАН.

Из оперативной сводки следует, что магнитуда подземных толчков составила 2,4 по типу карьерного или промышленного взрыва на разрезе.

Стоит отметить, техногенные землетрясения регулярно происходят в Кузбассе, но обычно их магнитуда находится на уровне 2 или ниже.