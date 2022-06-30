Междуреченцы сообщили о заехавшем в воду мужчине в одном из пабликов "ВКонтакте". Кузбассовцы рассказали, что они отдыхали у реки Мрассу возле города, когда в водоем въехала иномарка. По словам очевидцев, находившийся за рулем мужчина был пьян.

‒ Подъехал пьяный идиот, заехал в воду, открыл дверь в прямом смысле выпал из-за руля в воду... При этом на берегу было много взрослых и детей! Совсем уже обнаглели, ‒ высказались горожане.

Поведение автомобилиста вызвало негодование у комментаторов. Пользователи Сети посоветовали автору поста обратиться в правоохранительные органы и сообщить о нарушителе.