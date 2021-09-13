Искры из электрощитка спровоцировали эвакуацию жильцов в кузбасском доме

Сигнал о происшествии в жилом пятиэтажном доме по улице Климасенко в южной столице Кузбасса поступил диспетчеру в 23:30. Как оказалось, возгорание произошло в электрощитке в одном из трех подъездов дома. К прибытию пожарных в подъезде было плотное задымление. Всего на месте работали 14 человек на пяти спецмашинах.

Как рассказали Avoka.do в ГУ МЧС по Кузбассу, еще до приезда спасателей самостоятельно вышли на воздух десять человек. Однако некоторым жильцам понадобилась помощь: семерых горожан, среди которых было двое детей, специалистам пришлось эвакуировать.

В результате пожара обгорело два кв.метра электрощитов и кабельная продукция на пяти погонных метрах. По предварительным оценкам, причиной случившегося стало нарушение правил эксплуатации технического оборудования.