Исходящие от СИЗО звуки стрельбы испугали новокузнецких пенсионерок

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Жительница южной столицы Кузбасса сообщила о регулярном шуме от следственного изолятора.

О проблеме жительница дома №1 по улице Достоевского в Новокузнецке рассказала во время передачи "Утро с мэром". Горожанка пожаловалась, что вблизи ее дома расположен СИЗО, откуда каждую среду раздаются громкие звуки, такие как лай собак и выстрелы.

‒ Стрельбища по средам в восемь утра и вечера. Вздрагивают дети и старушки. Стреляют по пять минут, ‒ посетовала новокузнечанка.

Глава города Сергей Кузнецов пообещал разобраться в ситуации и уточнить, что за стрельба происходит на территории учреждения.

Да!
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