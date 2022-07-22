Исчезнувший в Кузбассе ребенок был найден на дне

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Стражи закона рассказали подробности о том, как удалось отыскать 11-летнего ребенка из Осинников, который ушел на прогулку и пропал. Выяснилось, что несовершеннолетний всю ночь просидел в колодце.

Накануне, 21 июля, в 22:15 полицейские получили сигнал о пропаже маленького мальчика, который отправился на улицу гулять, но под вечер домой так и не вернулся. При этом самостоятельно отыскать своего ребенка заявительнице не удалось.


К поискам несовершеннолетнего подключились волонтеры и стражи закона. Они изучали окрестности города на протяжении всей минувшей ночи, но безуспешно. В полиции уточнили, что мальчика все-таки удалось обнаружить на дне заброшенного колодца, что находился на пустыре, расположенном примерно в десяти километрах от его дома.


Сейчас малолетний находится под наблюдением медиков. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение, сообщили в МВД по Кузбассу.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что ребенок бесследно исчез после прогулки в кузбасском городе. Позже к поискам 11-летнего Юсифа присоединилась и полиция.

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