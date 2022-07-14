Исчезнувшая во время поиска ягод женщина попала в руки кузбасских силовиков

Диспетчер Кемеровской областной поисково-спасательной службы получил сигнал об исчезновении женщины из города Мариинск, которая 12 июля на рейсовом автобусе отправилась за ягодами в деревню Усманка Чебулинского муниципального округа, но к родным так и не вернулась. Связь с исчезнувшей была потеряна в 15:00 того же дня.
– Спасатели Мариинского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, провели осмотр лесного массива, обнаружили пострадавшую недалеко от стана, состояние удовлетворительное, вывели до д. Усманка, передали сотрудникам полиции,– уточнили в Агентстве по Защите Территории и Населения Кузбасса
От помощи врачей пострадавшая отказалась.
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