Исчезнувшая во время поиска ягод женщина попала в руки кузбасских силовиков

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В кузбасском лесу затерялась женщина, которая отправилась на поиски сладких плодов. Среди деревьев спасателям все-таки удалось отыскать собирательницу ягод, она была передана полицейским.

Диспетчер Кемеровской областной поисково-спасательной службы получил сигнал об исчезновении женщины из города Мариинск, которая 12 июля на рейсовом автобусе отправилась за ягодами в деревню Усманка Чебулинского муниципального округа, но к родным так и не вернулась. Связь с исчезнувшей была потеряна в 15:00 того же дня.

Спасатели Мариинского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, провели осмотр лесного массива, обнаружили пострадавшую недалеко от стана, состояние удовлетворительное, вывели до д. Усманка, передали сотрудникам полиции, уточнили в Агентстве по Защите Территории и Населения Кузбасса

От помощи врачей пострадавшая отказалась.

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