Исчезнувшая несколько дней назад кемеровчанка найдена расчлененной

По информации источника РЕН ТВ, останки тела погибшей девушки, работавшей в администрации области, нашли специальные службы во время чистки канализации. Там были части кожи и волос со следами бурого цвета. Предположительно, учинивший расправу смыл части тела.

Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого правоохранители задержали знакомого девушки, сообщает издание. По информации СМИ, сейчас задержанный мужчина дает признательные показания.

Ранее сообщалось, что в Кемерове исчезла 21-летняя местная жительница.