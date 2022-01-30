Исчезнувшая кемеровская школьница найдена в Челябинске

Ранее поисковики публиковали ориентировку на кемеровскую школьницу, которая, по их данным, вышла из родительского дома и назад уже больше не вернулась. Связь со школьницей также оказалась потерянна, из-за чего встревоженные родители обратились в полицию.

– На розыск несовершеннолетней были ориентированы все экипажи, задействованные в системе единой дислокации, кроме того, к поискам ребенка были привлечены сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и инспекторы ПДН, а также волонтеры поисково-спасательного отряда, – раскрыли подробности в ГУ МВД Кузбасса.

К настоящему моменту известно, что 29 января девушка созвонилась со своей матерью и сообщила о планах направиться в Москву. Родители уговорили ее остановиться в ближайшем к ней городе, где проживают родственники семьи. Сейчас подросток находится в Челябинске, ее жизни ничего не угрожает.