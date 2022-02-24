Исчезновение востребованных автобусов разозлило кемеровчан

0
Фото:  

Жители кузбасской столицы оказались возмущены тем, что на популярных рейсах пропали машины.

Исчезновение нескольких популярных маршрутов возмутило кемеровских пассажиров, которые выразили свое недовольство на просторах Сети. Речь идет об общественном транспорте под номерами: №27т, 35т, 66т. Также местные жители подчеркнули, что с задержками прибывают на остановки автобусы №31, 42, 56.


По данным властей, часть рейсов не осуществилось из-за кадрового дефицита, который был вызван болезнью водителей, а что касается автобусов №42, 56, то их отсутствие вызвано технической неисправностью.

– По информации перевозчика, автобус отсутствовал на линии в 15.08 в связи с технической неисправностью, следующий автобус вместо 15.31 прибыл на остановку "Художественное училище" в 15-51, с опозданием в 10 минут, в связи с погодными условиями, – высказались о задержке автобусного маршрута №56 в администрации Кемерова.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровчане выступили за сокращение времени ожидания автобусов.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/34005

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined