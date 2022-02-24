Исчезновение востребованных автобусов разозлило кемеровчан

Исчезновение нескольких популярных маршрутов возмутило кемеровских пассажиров, которые выразили свое недовольство на просторах Сети. Речь идет об общественном транспорте под номерами: №27т, 35т, 66т. Также местные жители подчеркнули, что с задержками прибывают на остановки автобусы №31, 42, 56.

По данным властей, часть рейсов не осуществилось из-за кадрового дефицита, который был вызван болезнью водителей, а что касается автобусов №42, 56, то их отсутствие вызвано технической неисправностью.

– По информации перевозчика, автобус отсутствовал на линии в 15.08 в связи с технической неисправностью, следующий автобус вместо 15.31 прибыл на остановку "Художественное училище" в 15-51, с опозданием в 10 минут, в связи с погодными условиями, – высказались о задержке автобусного маршрута №56 в администрации Кемерова.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровчане выступили за сокращение времени ожидания автобусов.