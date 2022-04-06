Исчезновение прямых автобусных рейсов между районами вынудило кемеровчан писать жалобы

Свою жалобу интернет-пользователь разместил в социальных сетях. По словам жителя областного центра, после проведения транспортной реформы исчезли прямые автобусные рейсы из Шалготарьяна до Рудничного и Кировского районов, что доставляет пассажирам массу неудобств.

Он отметил, что речь идет о маршруте №27т, которому на данный на дорогах кузбасской столицы момент нет альтернативы. В связи с этим люди вынуждены ездить до нужного пункта назначения в Кировский и на "Радугу" с пересадками, что очень сильно "бьет" по кошельку.