Исчезновение остановок взволновало кемеровчан

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На просторах Сети жители Кемерова возмутились пропажей сразу нескольких автобусных остановок. Местные власти прокомментировали исчезновение павильонов.

В кузбасской столице местные жители оказались взволнованы исчезновением автобусных остановок. По словам автора сообщения, пропали пункты по маршрутам №145,146.

Почему вдруг у автобусов 145 и 146 исчезли 2-я и 3-я остановки после поворота на сады? Чем снова виноваты садоводы "Аэропорта" и "Сухого Искитима"? 30 лет остановки были и вдруг их не стало? поинтересовалась женщина.

Для прояснения ситуации корреспондент AVOKADO обратился в кемеровскую мэрию, где собеседница рассказала, что на обозначенных участках до конца текущей недели появятся новые знаки остановок общественного транспорта, а после включения их в паспорта следования, автобусные маршруты №145 и №146 будут останавливаться на прежних трех остановках в обе стороны к СНТ "Аэропорт" и "Карболитчик".


Кроме того, в летний сезон специалисты дополнительно установят постоянные дорожные знаки "Остановка общественного транспорта".

Да!
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