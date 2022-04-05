Исчезновение городского маршрута вынудило кемеровчан платить больше

По словам интернет-пользователя, в городе Кемерово пассажиры не могут покинуть один из местных районов на общественном транспорте без пересадок. По этой причине, чтобы попасть в другую точку областного центра людям приходится платить за проезд дважды.

– Сняли 27т с маршрута, взамен ничего нет. Как людям с Шалготарьяна добираться в Рудничный и Кировский районы, если кроме 27т ничего не ходит? – сокрушился автор письма.

При этом ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в областном центре местная жительница обратила внимание, что на дорогах города в утренние часы отсутствую автобусы. На сбои в расписании она пожаловалась губернатору в соцсети.