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Исчезновение городского маршрута вынудило кемеровчан платить больше

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В областном центре граждане снова недовольны транспортной реформой: кемеровчане вынуждены платить больше, чтобы покинуть один из районов.

По словам интернет-пользователя, в городе Кемерово пассажиры не могут покинуть один из местных районов на общественном транспорте без пересадок. По этой причине, чтобы попасть в другую точку областного центра людям приходится платить за проезд дважды.

Сняли 27т с маршрута, взамен ничего нет. Как людям с Шалготарьяна добираться в Рудничный и Кировский районы, если кроме 27т ничего не ходит? сокрушился автор письма.

При этом ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в областном центре местная жительница обратила внимание, что на дорогах города в утренние часы отсутствую автобусы. На сбои в расписании она пожаловалась губернатору в соцсети.

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