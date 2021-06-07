О том, что музыкальный инструмент "исчез" из Парка Ангелов уроженка кузбасской столицы сообщила в сообществе Сети. С ее слов, глюкофон могли перенести в другое место.

В пресс-службе городской администрации домыслы горожан опровергли. Власти объяснили, с какой целью объект был изъят из городского пространства.

– Сообщаем, что его никуда не переносили. Музыкальный инструмент находится на реставрации, – рассказали в мэрии.

Отмечается, что инструмент вернется на свое прежнее место в начале июля.