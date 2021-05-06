Ипотека может стать дороже в России

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Ипотечные ставки на новостройки и на жилье на вторичном рынке в ближайшее время могут стать выше. Об этом россиян предупредил управляющий директор "Открытие Research" Константин Енин.

Исходя из прогноза, который Енин представил корреспондентам издания URA.RU, ипотечные ставки из-за роста ключевой ставки ЦБ к концу года достигнут отметки в 7,5-8,5%. Ожидается, что рост на вторичном рынке дойдет до девяти-десяти процентов.

- Повышение ипотечной ставки сделает неизбежным рост ежемесячного платежа, процитировали эксперта в издании.

Уже в прошлом месяце, а именно 23 апреля, ЦБ повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – 5% годовых. Отмечается, что повышение является максимальным с декабря 2014 года.

После того, как указанные показатели были повышены, банки в России также начали поднимать процентные ставки на вклады.

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