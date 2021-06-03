Инвесторы вложат до 8,8 млрд рублей на строительство горнолыжного комплекса в Шерегеше

В рамках Петербургского международного экономического форума Сергей Цивилев подписал соглашение с компанией Gleden Invest Group о строительстве в Шерегеше нового горнолыжного комплекса в секторе "Б".
— В рамках подписанного сегодня соглашения инвесторы планируют вложить в развитие Шерегеша от 5,5 до 8,8 миллиардов рублей, работой на новых объектах будут обеспечены около тысячи человек, — сообщил Цивилев.
Соглашение предусматривает возведение в Шерегеше до 2030 года нескольких гостиниц, комплекс апартаментов, шале, детский лагерь для круглогодичного пребывания. Кроме того, по проекту в комплексе появятся центральная площадь и улицы с ресторанами и торговыми точками. Ввести в работу объекты запланировано в 2025-2026 годах, сообщили в администрации правительства Кузбасса.
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