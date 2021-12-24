Тридцатилетний житель Прокопьевска в 2020 году узнал от знакомого о деятельности инвестиционной компании и решил заработать, сделав вклад в ее активы. Мужчина оформил в банке кредит на 1,7 млн рублей и перевел все средства на счета организации. В апреле 2021 года прокопчанин получил "заработок" от вклада в сумме 200 тысяч рублей. Однако после транзакции инвестиционная компания перестала выходить на связь с мужчиной.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" и устанавливают подозреваемых, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.