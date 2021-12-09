Инцидент на "Листвяжной" вошел в число самых значимых событий 2021 года по версии Google

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Сотрудники российского отделения Google опубликовали видеоролик, в котором собрали самые важные события уходящего года. В запись вошла и трагедия на беловской шахте.

В видеоролике "Год в поиске Google", собравшем основные события 2021 года, Google Россия осветили и инцидент на кузбасской шахте "Листвяжная". Пользователям Сети показали кадры, на которых запечатлено возложение цветов в память о погибших шахтерах, а также работу горноспасателей.


Кроме того, в ролик вошли эпизоды с вакцинацией от COVID-19, QR-кодах, а также самыми значимыми событиями зарубежья.


Ранее редакция AVOKADO писала, что большинство тел погибших в ЧП на "Листвяжной" были опознаны.

Видео: Официальный YouTube-аккаунт Google Россия

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