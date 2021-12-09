В видеоролике "Год в поиске Google", собравшем основные события 2021 года, Google Россия осветили и инцидент на кузбасской шахте "Листвяжная". Пользователям Сети показали кадры, на которых запечатлено возложение цветов в память о погибших шахтерах, а также работу горноспасателей.

Кроме того, в ролик вошли эпизоды с вакцинацией от COVID-19, QR-кодах, а также самыми значимыми событиями зарубежья.

Ранее редакция AVOKADO писала, что большинство тел погибших в ЧП на "Листвяжной" были опознаны.