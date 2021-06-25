Интимная сцена на кемеровском бульваре вызвала обсуждения в Сети

В одном из кемеровских пабликов в социальных сетях появилась фотография, сделанная на бульваре Строителей. На снимке видно, что на газоне среди деревьев находятся мужчина и женщина с оголенной частью тела. При этом последняя приняла весьма странную позу, а молодой человек в это время держит телефон.

В комментариях к публикации пользователи стали делиться своими догадками о том, что на самом деле происходит на снимке.

- "Вакцинация прямо на улице", "Ищет инструкцию", "Он решил загуглить что с ней сделать?!", "Просто помогает снять клеща, что раздули то", - написали кемеровчане.

Также нашлись и те, кто посчитал, что фото старое.