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Интимная сцена на кемеровском бульваре вызвала обсуждения в Сети

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Фото:  

В социальных сетях появился снимок, который запечатлел необычную ситуацию на бульваре в Кемерове. Публикация вызвала бурные обсуждения.

В одном из кемеровских пабликов в социальных сетях появилась фотография, сделанная на бульваре Строителей. На снимке видно, что на газоне среди деревьев находятся мужчина и женщина с оголенной частью тела. При этом последняя приняла весьма странную позу, а молодой человек в это время держит телефон.


В комментариях к публикации пользователи стали делиться своими догадками о том, что на самом деле происходит на снимке.

- "Вакцинация прямо на улице", "Ищет инструкцию", "Он решил загуглить что с ней сделать?!", "Просто помогает снять клеща, что раздули то", - написали кемеровчане.

Также нашлись и те, кто посчитал, что фото старое.

Фото:  
Да!
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