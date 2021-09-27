Интерпол выявил более тысячи нарушений в обороте лекарств в России

Накануне стало известно о результатах проверки Интерполом российского лекарственного рынка. В ходе мероприятий по предотвращению преступлений в сфере фармацевтики было выявлено множество нарушений.
‒ Выявлено 1 207 правонарушений, составлено 632 административных протокола. По фактам реализации сильнодействующих веществ, фальсифицированных медицинских изделий и биологически активных добавок под видом высокоэффективных препаратов возбуждено 85 уголовных дел, задержано 72 лица, подозреваемых в преступной деятельности, ‒ сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.
Списки подозреваемых опубликованы не были. Сообщается, что расследование дел, связанных с международным взаимодействием, будет продолжено несмотря на сложную эпидемическую ситуацию.
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