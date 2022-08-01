Интернет-журнал AVOKADO оказался в топе самых цитируемых СМИ в Кузбассе

На портале компании "Медиалогия" появился рейтинг СМИ в Кузбассе, составленный на основе индекса цитируемости (ИЦ). Топ-20 медиаресурсов региона был сформирован за период с 1 апреля по 30 июня 2022 года. Индекс высчитывался с помощью математического алгоритма.



Исследователями учитывалось количество упоминаний СМИ на телевидении, радио, в печатных изданиях, а также на других площадках. Интернет-журнал AVOKADO попал в рейтинг на 18 место с ИЦ 0,34.





На первом месте в топе оказался сайт VSE42.Ru. Индекс его цитирования составил 68,93.