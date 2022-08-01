+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Интернет-журнал AVOKADO оказался в топе самых цитируемых СМИ в Кузбассе

0
Фото:  

Специалисты включили интернет-журнал AVOKADO в список СМИ с наибольшим количеством упоминаний.

На портале компании "Медиалогия" появился рейтинг СМИ в Кузбассе, составленный на основе индекса цитируемости (ИЦ). Топ-20 медиаресурсов региона был сформирован за период с 1 апреля по 30 июня 2022 года. Индекс высчитывался с помощью математического алгоритма.


Исследователями учитывалось количество упоминаний СМИ на телевидении, радио, в печатных изданиях, а также на других площадках. Интернет-журнал AVOKADO попал в рейтинг на 18 место с ИЦ 0,34.


На первом месте в топе оказался сайт VSE42.Ru. Индекс его цитирования составил 68,93.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38682

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined