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Интернет-пользователи испытали шок от вида общего туалета в кузбасской школе

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В кузбасском городе в одной из школ мальчики и девочки вынуждены посещать общий туалет, двери в котором не запираются. Состояние уборной не на шутку разозлило родителей учеников, которые обсудили проблему в Сети.

По словам автора сообщения, речь идет о школе на проспекте Текстильщиков в Ленинске-Кузнецком, где все дети вынуждены ходить в один общий туалет, поскольку уборную для девочек сотрудники приспособили под служебное помещение. Правда такое решение персонала вызвало недовольство родителей детей.


Граждане возмутились и внутренним состоянием комнаты, в которой на дверях кабинок нет замков, хотя деньги на ремонт и благоустройство школы родители сдают каждый год.

– На фото видно, что ни на одной двери нет замка. Это нормально? Зато рассаду цветочков мы каждый год приобретаем за счет родителей, ремонт тоже за счет родителей. Такая ситуация во всех туалетах, – следует из текста сообщения во "ВКонтакте".

В комментариях интернет-пользователи заявили, что подобная проблема существует не в одной городской школе, а в нескольких.

– У вас хоть какие-то кабинки, в 38 шк их нет вообще, в туалете для старших классов между унитазами хоть перегородки есть, а в туалете для началки и перегородок нет (авторский стиль сохранен – прим. ред.), – возмутился житель.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровчане посетовали на грязь и запах в уличных туалетах.

Фото: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

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