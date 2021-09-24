Интерактивные табло появятся на кемеровских дорогах

До конца 2021 года в Кемерове установят четыре интерактивных экрана, чтобы выводить на них актуальную информацию о дорожной ситуации, нестандартных происшествиях и ДТП.

- Табло переменной информации будут установлены на въезде в город со стороны Мазурово, въезде со стороны Промышленной, на ул. Инициативная, 87 и пр. Кузнецкий, 118, - указали в горадминистрации.

В ведомстве добавили, что уже смонтированы датчики автоматической фиксации загруженности на улицах Терешковой и Тухачевского: при изменении потока меняется работа светофоров.

Напомним, на установку табло власти выделили 21,3 млн рублей, контракт с подрядчиком предполагал крайний срок установки - 16 ноября.