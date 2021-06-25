Инструктор попал под уголовное преследование после гибели посетителя бассейна в Кузбассе

Следком в Кузбассе после гибели мужчины в бассейне возбудил уголовное делопроизводство по ч. 2 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) в отношении 37-летнего инструктора физкультурно-оздоровительного комплекса "Металлург".

Следователи считают, что сотрудник организации не принял должных мер для того, чтобы в полной мере контролировать процесс купания клиентов бассейна, из-за чего трагический инцидент и произошел на территории комплекса.

Также уточняется, что 27-летний погибший плавал на отдельной дорожке. Другие клиенты организации заметили, что продолжительное время он находится на дне бассейна, о чем сообщили и инструктору. Горожане вытащили мужчину из воды, а также вызвали «скорую». Медики пытались реанимировать утонувшего, однако безуспешно. В итоге врачи констатировали смерть кузбассовца.

По итогам проведенной судмедэкспертизы стало известно, что причиной его смерти является асфиксия, наступившая от утопления.

Расследование к текущему моменту, как отметили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса, продолжается.