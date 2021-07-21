Instagram-блогер пожертвовала один миллион рублей на лечение Мии Кузнецовой из Кузбасса

Семью маленькой девочки из города Кемерово Мии, у которой в июне обнаружили спинальную мышечную атрофию, посетила Instagram-блогер Анастасия Созоник. Знаменитость в ходе визита пожертвовала на лечение девочки крупную сумму – 1 миллион рублей. При этом в общей сложности на лечение малышки родителям необходимо собрать порядка 155 миллионов рублей.

– Сегодня я ездила в гости к семье – вы наверняка многие слышали о них уже. Они с моего города, можно сказать с соседнего дома (авт. стиль сохранен – прим. ред.), – рассказала блогер на своей странице.

Также ведущая блога обратилась к своим подписчикам, в общей сложности за ее блогом следят почти пять миллионов человек, и попросила армию поклонников присоединиться к сбору средств.

Стоит отметить, что мать Мии Яна Кузнецова на своей странице в соцсети после приема звездных гостей сообщила, что собранная сумма выросла до 67,5 млн рублей – это 43,6% от необходимых 155 млн рублей.