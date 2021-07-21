Instagram-блогер пожертвовала один миллион рублей на лечение Мии Кузнецовой из Кузбасса

0
Фото:  

Заработавшая славу благодаря своей активности на телевидении и в соцсетях уроженка Кузбасса Анастасия Созоник передала родителям больной СМА девочки крупную сумму денежных средств для спасения ребенка.

Семью маленькой девочки из города Кемерово Мии, у которой в июне обнаружили спинальную мышечную атрофию, посетила Instagram-блогер Анастасия Созоник. Знаменитость в ходе визита пожертвовала на лечение девочки крупную сумму – 1 миллион рублей. При этом в общей сложности на лечение малышки родителям необходимо собрать порядка 155 миллионов рублей.

– Сегодня я ездила в гости к семье – вы наверняка многие слышали о них уже. Они с моего города, можно сказать с соседнего дома (авт. стиль сохранен – прим. ред.), – рассказала блогер на своей странице.

Также ведущая блога обратилась к своим подписчикам, в общей сложности за ее блогом следят почти пять миллионов человек, и попросила армию поклонников присоединиться к сбору средств.


Стоит отметить, что мать Мии Яна Кузнецова на своей странице в соцсети после приема звездных гостей сообщила, что собранная сумма выросла до 67,5 млн рублей – это 43,6% от необходимых 155 млн рублей.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27245

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined