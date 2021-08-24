Instagram-аккаунт Мии Кузнецовой с СМА из Кемерова оказался заблокирован

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Родители малышки из города Кемерово, которой врачи диагностировали спинальную мышечную атрофию (СМА), сообщили новость о том, что страница ребенка оказалась заблокирована в соцсеnи Instagram.

Из рассказа мамы Мии Кузнецовой – девочки из кузбасской столицы со спинальной мышечной атрофией – следует, что недавно в соцсети Instagram их семье пришло уведомление о блокировке страницы. С ее слов, ограничительные меры в отношении аккаунта были приняты из-за несоответствия правилам использования страницы.

– Мы запрещаем использовать механизмы искусственного сбора отметок "Нравится", подписчиков или перепостов, – указано в официальном письме.

При этом Яна Кузнецова уточнила, что семья уже связалась с поддержкой сайта, но в настоящее время ответа по данному вопросу они так и не получили. Она отметила, что в случае, если руководство площадки не разблокирует аккаунт, то информацию о состоянии ребенка родители будут вынуждены публиковать с другой страницы.


Сейчас мама маленькой кемеровчанки выкладывает новые публикации на со своей личной странице, а также аккаунта супруга, передает VSE42.Ru.

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