Instagram-аккаунт Мии Кузнецовой с СМА из Кемерова оказался заблокирован

Из рассказа мамы Мии Кузнецовой – девочки из кузбасской столицы со спинальной мышечной атрофией – следует, что недавно в соцсети Instagram их семье пришло уведомление о блокировке страницы. С ее слов, ограничительные меры в отношении аккаунта были приняты из-за несоответствия правилам использования страницы.

– Мы запрещаем использовать механизмы искусственного сбора отметок "Нравится", подписчиков или перепостов, – указано в официальном письме.

При этом Яна Кузнецова уточнила, что семья уже связалась с поддержкой сайта, но в настоящее время ответа по данному вопросу они так и не получили. Она отметила, что в случае, если руководство площадки не разблокирует аккаунт, то информацию о состоянии ребенка родители будут вынуждены публиковать с другой страницы.

Сейчас мама маленькой кемеровчанки выкладывает новые публикации на со своей личной странице, а также аккаунта супруга, передает VSE42.Ru.