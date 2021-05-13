Инспекторы задержали оформивших ошибочное разрешение на охоту в Кузбассе охотников из Красноярска

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Сотрудники Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса провели рейды, в ходе которых в конце апреля дважды задержали нарушителей правил охоты.

24 апреля инспекторы выяснили, что в Тяжинском районе занимаются незаконным промыслом охотники из Красноярска. Как оказалось, они оформили онлайн-разрешение на охоту, но выбрали неверную территорию.

— При получении разрешения важно ориентироваться и понимать, на какой именно территории это разрешение дает право на охоту, — сообщил начальник департамента Евгений Бойко.

Спустя три дня, 27 апреля, в том же районе попались любители охоты на уток, которые на лодках причалили к берегу, передвигаясь все это время с незачехленным оружием, что противоречит законодательству.


В результате сотрудники департамента составили протоколы об административных нарушениях по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ, предусматривающей штрафы от 500 рублей до 4 000 рублей с изъятием оружия или без, также возможно лишение прав на охоту до двух лет.

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